Фотоитоги 3 июля: взрыв в Одессе, смертельное ДТП в Баварии и День Независимости Белоруссии

Легковой автомобиль Toyotа Camry взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства в центре Одессы, сообщил в понедельник отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. В воскресенье, 2 июля, в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что на автостоянке, возле одного из домов по улице Маразлиевской, произошел взрыв легкового автомобиля Toyotа Camry. На место происшествия выехала следственно оперативная группа и эксперты-взрывотехники. При обследовании выяснилось, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе. С места происшествия изъяты все фрагменты устройства и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

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Туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии, погибли 18 человек, сообщила в понедельник местная полиция. ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе, по предварительным данным, находились 46 человек и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.

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