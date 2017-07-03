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    Фотоленты

    Фотоитоги 3 июля: взрыв в Одессе, смертельное ДТП в Баварии и День Независимости Белоруссии

    (обновлено: )56
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    Митинг оппозиции в Минске в День Незаивисимости
    Парад в честь Дня Независимости в Минске
    Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора (НАТО)
    День ВМС Украины в Одессе
    Более 10 тысяч одесситов посетили корабли ВМС Украины
    Задержание организованной преступной группы в Николаеве
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в США
    ЛГБТ-парад в Испании
    Выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Уимблдоне
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата
    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата.
    facebook.com/gunp.odessa
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими
    В результате ДТП в Баварии пострадали 30 человек, 17 числятся без вести пропавшими.
    REUTERS News 5
    Митинг оппозиции в Минске в День Незаивисимости
    Митинг оппозиции в Минске в День Незаивисимости.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Парад в честь Дня Независимости в Минске
    Парад в честь Дня Независимости в Минске.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора (НАТО)
    Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора (НАТО).
    УНИАН
    День ВМС Украины в Одессе
    День ВМС Украины в Одессе.
    Думская.net
    Более 10 тысяч одесситов посетили корабли ВМС Украины
    Более 10 тысяч одесситов посетили корабли ВМС Украины.
    Facebook ВМС Украины
    Задержание организованной преступной группы в Николаеве
    Задержание организованной преступной группы в Николаеве
    Нацполиция
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в США
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в США.
    @GigHarborPolice
    ЛГБТ-парад в Испании
    Крупнейший в Европе ЛГБТ-парад в Испании.
    REUTERS Juan Medina
    Выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Уимблдоне
    Выступление украинской теннисистки Элины Свитолиной на Уимблдоне.
    REUTERS Tony O'Brien

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    В центре Одессы подорвали автомобиль бывшего депутата.

    Легковой автомобиль Toyotа Camry взорван с помощью радиоуправляемого взрывного устройства в центре Одессы, сообщил в понедельник отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области. В воскресенье, 2 июля, в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что на автостоянке, возле одного из домов по улице Маразлиевской, произошел взрыв легкового автомобиля Toyotа Camry. На место происшествия выехала следственно оперативная группа и эксперты-взрывотехники. При обследовании выяснилось, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе. С места происшествия изъяты все фрагменты устройства и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

    Смотрите также: На месте взрыва автомобиля в центре Одессы

    Туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии, погибли 18 человек, сообщила в понедельник местная полиция. ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус по неизвестным пока причинам столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе, по предварительным данным, находились 46 человек и двое водителей. Шоссе перекрыто, на месте работают спасатели и полиция.

    Смотрите также: Масштабное ДТП в Баварии: более 30 пострадавших

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