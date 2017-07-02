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    Фотоленты

    Монстры на ее лице. 15-летняя девушка шокирует сеть арт-макияжем

    (обновлено: )113
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram
    От Ходячих мертвецов до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    От "Ходячих мертвецов" до Спайдермена: 15-летняя Кейт Вернер впечатлила соцсети пугающим арт-макияжем
    Кейт Вернер, instagram

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    Юная Кейт Вернер начала интересоваться искусством грима с 13 лет. И спустя два года достигла ошеломительных результатов.

    "Познакомившись с боди-артом, я поняла, что человеческое тело – многоразовый холст и каждый раз нанося краску, можно превратиться в кого угодно. И, несмотря на то, что на создание образа у меня уходит в среднем от десяти часов, а порой и вовсе целый день, тем не менее, весь этот процесс приносит мне удовольствие, побуждая к очередным действиям", — рассказывает талантливая девушка.

    Уникальными работами Кейт Вернер делится со своими подписчиками в Instagram.

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