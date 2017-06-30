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    Фотоленты

    Новый знак на въезде в Киев - от пингвина и до чукчи. Лучшие фотожабы

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    Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 26 июня, открыл новый въездной знак в столицу на Бориспольском шоссе. На знаке изображен архангел Михаил и надпись "Киев". В сети неоднозначно восприняли новшество столичных властей.

    Он напомнил, что старый знак был изготовлен почти 40 лет назад, к Олимпиаде-80. 

    Новый знак, сделанный из металла, в темное время суток будет подсвечиваться. Кроме того, будет приведена в порядок клумба вокруг знака. Высота каждой буквы — 3 метра, силуэта Архистратига Михаила — более 8 метров. По словам мэра, дизайн остальных знаков на въезде в столицу пока не утвержден, ведутся проектные работы.

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