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    Фотоленты

    Из-за ливня в Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации

    Тема:

    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (166)

    (обновлено: )147
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    Последствия ливня в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Последствия ливня в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Последствия ливня в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Последствия ливня в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Последствия ливня в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Последствия ливня в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Последствия ливня в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Последствия ливня в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Последствия ливня в Берлине
    Wolfgang Kumm / dpa / AFP
    Последствия ливня в Берлине
    REUTERS Fabrizio Bensch

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    В Берлине (Германия) 29 июня в течение нескольких часов шел проливной дождь, который подтопил улицы и некоторые станции метро. Из-за непогоды экстренные службы города перешли на работу в режиме чрезвычайной ситуации, передает DW.

    Из-за подтопления был полностью закрыт городской автобан A100, относящийся к пятерке наиболее загруженных скоростных автомагистралей страны.

    Смотрите также: Сильный ливень спровоцировал появление водопада в Каменец-Подольском

    Кроме того, под угрозой подтопления оказались некоторые станции метро и столичный аэропорт Тегель. Часть рейсов была перенаправлена для посадки в другой берлинский аэропорт Шенефельд.

    Также экстренные службы получили около 600 вызовов из-за подтоплений подвалов домов.

    В связи с непогодой штормовое предупреждение объявили по всему северу Германии. 

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