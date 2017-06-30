Из-за ливня в Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации

В Берлине (Германия) 29 июня в течение нескольких часов шел проливной дождь, который подтопил улицы и некоторые станции метро. Из-за непогоды экстренные службы города перешли на работу в режиме чрезвычайной ситуации, передает DW.

Из-за подтопления был полностью закрыт городской автобан A100, относящийся к пятерке наиболее загруженных скоростных автомагистралей страны.

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Кроме того, под угрозой подтопления оказались некоторые станции метро и столичный аэропорт Тегель. Часть рейсов была перенаправлена для посадки в другой берлинский аэропорт Шенефельд.

Также экстренные службы получили около 600 вызовов из-за подтоплений подвалов домов.

В связи с непогодой штормовое предупреждение объявили по всему северу Германии.