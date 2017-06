Немецкий косплеер и актер Бен Шамма опубликовал серию впечатляющих фотографии в стиле компьютерной игры The Last of Us в чернобыльской зоне.

"Мы поехали в Зону отчуждения, потому что именно это место имеет значение. Оно напоминает о том, что мы не должны забывать. И, поверьте, это не было увеселительной поездкой", — отметил он.

Известный актер предстал на фото в виде главного героя Ноэля, из известной игры The Last of Us.

