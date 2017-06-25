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25.06.201720:02
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    Фотоленты

    Трагедия в Пакистане: сгорели 150 человек

    60
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    twitter.com/SirJadeja
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    twitter.com/cbinewton
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    geo.tv
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    twitter.com/XHNews
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    twitter.com/XHNews
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    geo.tv
    В Пакистане горел бензовоз
    В Пакистане горел бензовоз
    geo.tv

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    В результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане погибли 148 человек, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

    Пожар произошел в провинции Пенджаб. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. 

    Смотрите также: Смертельная авария под Киевом

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