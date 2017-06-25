Трагедия в Пакистане: сгорели 150 человек

В результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане погибли 148 человек, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников службы спасения.

Пожар произошел в провинции Пенджаб. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.

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