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    Новый бьюти-тренд тату на волосах

    11
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    letoile_official
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    allbeautyhq
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    djvictorystyle
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    janine_ker_hair
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    fabric.and.thread
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    janine_ker_hair
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    dyenoble
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    janine_ker_hair
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    headmastersacademylondon
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    janine_ker_hair
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    annscottdesign
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    janine_ker_hair
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    janine_ker_hair
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    instagram.com/janine_ker_hair
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    hairstyle4u_spb
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    jordannepaintshair
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    Новый бьюти-тренд тату на волосах
    lloydcourthair

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    Новый бьюти-тренд тату на волосах

    По утверждению СМИ, австралийский бренд Scünci, который выпускает аксессуары для волос, совершил революцию — придумал золотые наклейки, которыми можно украсить прическу. Подходит этот аксессуар только девушкам с прямыми гладкими волосами. 

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    Флеш-тату переводится на волосы так же, как и на кожу: наклейку нужно приложить к желаемому месту, слегка смочить водой. Из звезд первой новинку опробовала Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян.

    Девушка украсила свои волосы золотым орнаментом, а за ней начали повторять и другие модницы.

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