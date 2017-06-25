Новый бьюти-тренд тату на волосах

По утверждению СМИ, австралийский бренд Scünci, который выпускает аксессуары для волос, совершил революцию — придумал золотые наклейки, которыми можно украсить прическу. Подходит этот аксессуар только девушкам с прямыми гладкими волосами.

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Флеш-тату переводится на волосы так же, как и на кожу: наклейку нужно приложить к желаемому месту, слегка смочить водой. Из звезд первой новинку опробовала Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян.

Девушка украсила свои волосы золотым орнаментом, а за ней начали повторять и другие модницы.