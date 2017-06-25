В Одессе выбрали самую красивую студентку

Региональный межвузовский конкурс красоты "СтудМисс Одесса 2017" прошел в одном из ночных клубов Аркадии. В нем приняли участие 24 студентки из всех высших учебных заведений области.

В этом году конкурс проходил по мотивам киносаги "Звездные войны", с участием Дарта Вейдера и его свиты. Победила студентка Одесского национального университета имени Мечникова Алина Куренкова.

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Первой вице-мисс стала студентка Медуниверситета Анастасия Добчанская, второй — будущий педагог Анна Карпенко.

Победительница Регионального этапа будет представлять Одессу на конкурсе красоты "СтудМисс Украина 2017". А победительница "СтудМисс Украины 2017" представит страну на Всемирном конкурсе красоты среди студенток World Miss University 2017.