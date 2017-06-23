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    Фотоленты

    Эксклюзивный репортаж с Международного Парижского авиасалона

    19
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко
    Авиасалон Ле Бурже-2017. Эксклюзивный фоторепортаж
    Голос Столицы / Александр Федченко

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    Концерн Boeing в ходе Парижского авиасалона получил 331 заказ на самолеты на общую сумму 50,2 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

    Таким образом, Boeing уступил своему основному конкуренту, Airbus, и по количеству, и по сумме заказов. Airbus ранее сообщил, что получил в Ле Бурже 421 заказ на самолеты на 57 миллиардов долларов.

    Сумма заказов Boeing включает в себя твердые заказы 154 авиалайнеров на сумму 20,2 миллиарда долларов и условные на 177 самолетов стоимостью 30 миллиардов долларов.

    Наибольшее число заказов сделано на самолеты 737 MAX 8 — 100 твердых заказов. Лайнеры заказала нидерландская лизинговая компания AerCap. Наибольший объем условных заказов сделан на модели 787-9, 737 MAX, 737 MAX 8, Next-Generation 737/737 MAX — по 30 заказов на каждую модель.

    Смотрите также: Во Франции открылось крупнейшее авиашоу Международный Парижский авиасалон

    Наименьшим спросом пользовались модели BBJ MAX 9 (один твердый заказ) и 737-900ER (два твердых заказа).

    Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуру Boeing входят два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, выполняющее космические и военные программы. Заводы компании расположены в 70 странах, продукция поставляется в 145 стран. Boeing сотрудничает более чем с 5,2 тысячи поставщиков в 100 странах. Штат сотрудников составляет около 159 тысяч человек.

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