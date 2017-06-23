наверх
23.06.201713:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    ЧП в Киеве: в центре города взорвался джип

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (227)

    (обновлено: )168
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    facebook.com/volodkadubnitskiy
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    censor.net.ua
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    ukrinform.ua
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип
    Facebook Сергея Кузеванова
    В центре Киева взорвался джип
    facebook.com/volodkadubnitskiy
    В центре Киева взорвался джип
    facebook.com/volodkadubnitskiy
    В центре Киева взорвался джип
    facebook.com/volodkadubnitskiy
    В центре Киева взорвался джип
    censor.net.ua
    В центре Киева взорвался джип
    censor.net.ua
    В центре Киева взорвался джип
    censor.net.ua
    В центре Киева взорвался джип
    censor.net.ua
    В центре Киева взорвался джип
    facebook.com/volodkadubnitskiy
    В центре Киева взорвался джип
    facebook.com/volodkadubnitskiy

    Рекомендуем

    Рабочий день Савченко в фотожабах12:47 23.06.2017
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации Президента в Киеве"Голодные игры" депутатов: под АП продолжается "мусорный" протест11:01 23.06.2017
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваляЗнаменитые актрисы на церемонии открытия ММКФ06:44 23.06.2017
    Обыски в редакции интернет-издания СтранаКак обыскивали Гужву и его "Страну"05:24 23.06.2017
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдатаФотоитоги 22 июня: День памяти и скорби, дипломатия Порошенко и "летняя" Рада18:58 22.06.2017
    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного СолдатаПутин в День памяти и скорби возложил венки к Могиле Неизвестного солдата17:01 22.06.2017
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в беломЛетняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом15:08 22.06.2017
    Гройсман, где горячая вода? и Стоп живодерам. Центр Киева в митингах"Гройсман, где горячая вода?" и "Стоп живодерам". Центр Киева в митингах12:44 22.06.2017
    Аномальная жара в Европе и СШАИз-за аномальной жары в Европе гибнут люди, а в США отменяют авиарейсы12:27 22.06.2017
    Все фотоленты

    Утром в пятницу, 23 июня, в Шевченковском районе Киева произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина

    "В 10.36 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрыве на перекрестке улиц Тургеневская и Полтавская. Взрыв прогремел во внедорожнике: повреждена передняя часть транспортного средства", — говорится в сообщении пресс-службы полиции столицы.

    На место выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. "В результате взрыва пострадал мужчина, 1970 года рождения, врачи оказывают ему медицинскую помощь. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады зданий", — сообщили в пресс-службе.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ссылки по теме:
    Теги: