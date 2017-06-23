ЧП в Киеве: в центре города взорвался джип

Утром в пятницу, 23 июня, в Шевченковском районе Киева произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина.

"В 10.36 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о взрыве на перекрестке улиц Тургеневская и Полтавская. Взрыв прогремел во внедорожнике: повреждена передняя часть транспортного средства", — говорится в сообщении пресс-службы полиции столицы.

На место выехала следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. "В результате взрыва пострадал мужчина, 1970 года рождения, врачи оказывают ему медицинскую помощь. Также повреждены припаркованные рядом автомобили и фасады зданий", — сообщили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.