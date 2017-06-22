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    Скандальный матч Кубка конфедераций между Мексикой и Новой Зеландией

    (обновлено: )43
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Слева направо: ассистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, Хавьер Акино (Мексика), Майкл Макглинчи (Новая Зеландия) и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Игровой момент во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.
    Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Слева направо: Хавьер Эрнандес (Мексика), главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио, резервный судья Абделькадер Зитуни и Крис Вуд (Новая Зеландия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Конфликтная ситуация во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Слева направо: Майкл Макглинчи, Дэйн Ингэм (Новая Зеландия) и Хавьер Акино (Мексика) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.
    Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Игровой момент во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.
    Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Слева направо: Рафаэль Маркес, Эктор Эррера (Мексика), Райан Томас и Томас Дойл (Новая Зеландия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Кубок конфедераций-2017. Матч Мексика – Новая Зеландия
    Слева направо: Диего Рейес, Рафаэль Маркес (Мексика), Эндрю Дуранте, Крис Вуд и Райан Томас (Новая Зеландия) во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Слева направо: ассистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, Хавьер Акино (Мексика), Майкл Макглинчи (Новая Зеландия) и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.

    Матч Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии был остановлен для видеопросмотра после массовой потасовки между футболистами.

    Судья отменил гол Португалии на Кубке конфедераций после просмотра видеоповтора
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    Кубок Конфедераций: судья отменил гол после просмотра видео

    Встреча второго тура группы A, прошедшая накануне на стадионе "Фишт" в Сочи, была остановлена в компенсированное время второго тайма. Мексиканец Диего Рейес с нарушением правил остановил атаку соперников, чем спровоцировал потасовку.

    Смотрите также: Фанаты сорвали последний матч "Днепра" в Премьер-лиге

    Судья после видеопросмотра показал желтые карточки Рейесу и новозеландцу Майку Боксвеллу.

    Встреча завершилась волевой победой сборной Мексики со счетом 2:1.

    Напомним, в понедельник, 19 июня, в Киеве на НСК "Олимпийский" произошли столкновения футбольных фанатов во время финального матча чемпионата Украины среди аматорских команд. В финале сошлись "Металлист-1925" (Харьков) и "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область).

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