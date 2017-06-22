Скандальный матч Кубка конфедераций между Мексикой и Новой Зеландией

Слева направо: ассистент главного арбитра Жан-Клод Бирумушау, Хавьер Акино (Мексика), Майкл Макглинчи (Новая Зеландия) и резервный судья Абделькадер Зитуни во время матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Мексики и Новой Зеландии.