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    Фотоленты

    Под Радой требуют внести изменения в закон о выборах

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    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинги под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    В среду с утра под Верховной Радой собрался митинг, участники которого требуют внести изменения в избирательное законодательство. На площади перед парламентом собрались около 700 человек с флагами различных политических сил, в том числе "Самопомочи", "Свободы", "Демальянса", "Руха новых сил", "Гражданской позиции".

    Читайте также: Новый план по Донбассу: военная операция и никаких выборов

    Активисты требуют внести изменения в закон о выборах, в частности запретить политическую рекламу на телевидении, отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Верховную Раду.

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