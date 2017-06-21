Под Радой требуют внести изменения в закон о выборах

В среду с утра под Верховной Радой собрался митинг, участники которого требуют внести изменения в избирательное законодательство. На площади перед парламентом собрались около 700 человек с флагами различных политических сил, в том числе "Самопомочи", "Свободы", "Демальянса", "Руха новых сил", "Гражданской позиции".

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Активисты требуют внести изменения в закон о выборах, в частности запретить политическую рекламу на телевидении, отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Верховную Раду.