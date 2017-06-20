Всегда шикарна. Николь Кидман - 50 лет

Во вторник, 20 июня, знаменитой голливудской актрисе и продюсеру Николь Кидман исполнилось 50 лет.

Она родилась на Гавайских островах в семье австралийцев, выросла в Австралии, и там же начала актерскую карьеру. Слава пришла к ней только в Голливуде, где в 1990 году она снялась в фильме "Дни грома" вместе со своим будущим мужем Томом Крузом.

Всего Кидман снялась в около 70 фильмах и сериалах, в числе которых такие картины, как "Бэтмен навсегда", "Портрет леди", "С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Другие", "Часы", "Австралия", "Кроличья нора" и т.д. Кидман за свою карьеру была удостоена премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и множества других наград.

Кидман была замужем за Томом Крузом, они усыновили двух детей. Сейчас она замужем за певцом Китом Урбаном, в этом браке у нее родились две дочери (вторая с помощью суррогатной матери).

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