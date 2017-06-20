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    Фотоленты

    Всегда шикарна. Николь Кидман - 50 лет

    (обновлено: )40331
    Николь Кидман
    Николь Кидман
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День седьмой
    Теннис. Ролан Гаррос. Пятнадцатый день
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День седьмой
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День шестой
    65-й Берлинский кинофестиваль. День второй
    Открытие 66-го Каннского кинофестиваля
    Николь Кидман
    Николь Кидман
    Николь Кидман
    Николь Кидман
    Николь Кидман
    Николь Кидман
    Николь Кидман
    REUTERS Stephane Mahe
    Николь Кидман
    REUTERS Stephane Mahe
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День седьмой
    Актриса Николь Кидман на фотоколле второго сезона сериала "Вершина озера" (Top of the Lake: China girl) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Теннис. Ролан Гаррос. Пятнадцатый день
    Актриса Николь Кидман на церемонии награждения победителя Открытого Чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День седьмой
    Актриса Николь Кидман на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма "Роковое искушение" (The Beguiled) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День шестой
    Актриса Николь Кидман на красной дорожке премьеры фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    65-й Берлинский кинофестиваль. День второй
    Актриса Николь Кидман на премьере фильма "Королева пустыни" (Queen of the Desert) в рамках 65-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2015".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Открытие 66-го Каннского кинофестиваля
    Актриса и член жюри Николь Кидман на открытии 66-го кинофестиваля в Каннах.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Николь Кидман
    Alberto PIZZOLI / AFP
    Николь Кидман
    REUTERS Mario Anzuoni
    Николь Кидман
    REUTERS Mario Anzuoni
    Николь Кидман
    REUTERS Jamie Gilliam
    Николь Кидман
    REUTERS Eric Gaillard
    Николь Кидман
    REUTERS Jean-Paul Pelissier

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    Во вторник, 20 июня, знаменитой голливудской актрисе и продюсеру Николь Кидман исполнилось 50 лет.

    Она родилась на Гавайских островах в семье австралийцев, выросла в Австралии, и там же начала актерскую карьеру. Слава пришла к ней только в Голливуде, где в 1990 году она снялась в фильме "Дни грома" вместе со своим будущим мужем Томом Крузом.

    Всего Кидман снялась в около 70 фильмах и сериалах, в числе которых такие картины, как "Бэтмен навсегда", "Портрет леди", "С широко закрытыми глазами", "Мулен Руж!", "Другие", "Часы", "Австралия", "Кроличья нора" и т.д. Кидман за свою карьеру была удостоена премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и множества других наград.

    Кидман была замужем за Томом Крузом, они усыновили двух детей. Сейчас она замужем за певцом Китом Урбаном, в этом браке у нее родились две дочери (вторая с помощью суррогатной матери).

    Смотрите также: Знаменитые актрисы на церемонии закрытия "Кинотавра"

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