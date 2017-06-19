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    Фотоленты

    Первые кадры с места наезда на фургон жандармерии в Париже

    Тема:

    Париж: наезд авто на фургон полиции (211)

    (обновлено: )32
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    REUTERS Charles Platiau
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    REUTERS Charles Platiau
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    REUTERS Gonzalo Fuentes

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    Совершивший нападение на сотрудников французской жандармерии в центре Парижа мужчина, вероятно, мертв, заявил журналистам официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

    Ситуация у Нотр-Дам-де-Пари
    twitter.com/CNN
    Париж, Нотр-Дам: алжирец напал с молотком на полисменов

    В понедельник автомобиль протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, машина загорелась. В результате нападения сотрудники правоохранительных органов и мирные граждане не пострадали, виновник столкновения был тяжело ранен — по предварительным данным, он скончался.

    "Предварительно, речь идет о преднамеренных действиях", — заявил Бранде и добавил, что нападавшим занимаются медики.

    В свою очередь представитель жандармерии заявила, что нападавший был вооружен.

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