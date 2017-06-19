Первые кадры с места наезда на фургон жандармерии в Париже

Совершивший нападение на сотрудников французской жандармерии в центре Парижа мужчина, вероятно, мертв, заявил журналистам официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде.

В понедельник автомобиль протаранил фургон жандармерии на Елисейских полях в Париже, машина загорелась. В результате нападения сотрудники правоохранительных органов и мирные граждане не пострадали, виновник столкновения был тяжело ранен — по предварительным данным, он скончался.

"Предварительно, речь идет о преднамеренных действиях", — заявил Бранде и добавил, что нападавшим занимаются медики.

В свою очередь представитель жандармерии заявила, что нападавший был вооружен.