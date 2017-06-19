Во Франции открылось крупнейшее авиашоу Международный Парижский авиасалон

В городке Ле Бурже под Парижем стартовало крупнейшее авиашоу в мире — Международный Парижский авиасалон. Из постсоветских стран новые самолеты показала только Украина. "Антонов" презентовал среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д, который совершил первый полет в марте.

По одному самолету малой авиации поднимут в воздух Япония и Турция, два самолета представит Германия. Бразильская Embraer покажет в полете один из своих региональных и один из военных самолетов. Шесть полетов совершит американская техника. Франция вне конкуренции – 23 полета.

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Российский госхолдинг "Объединенная авиастроительная корпорация" покажет только макеты всей своей гражданской линейки: регионального Ил-114-300, ближнемагистрального SSJ100, среднемагистрального МС-21, российско-китайского дальнемагистрального самолета. Из всех этих самолетов эксплуатируется только SSJ100.