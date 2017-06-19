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    Фотоленты

    Во Франции открылось крупнейшее авиашоу Международный Парижский авиасалон

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    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Embraer E190-E2
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Diamond DA42 MPP
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Airbus A400M Atlas
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    БПЛА "ORCA"
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    БПЛА "AW HERO"
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Истребитель Lightning 162
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Автомобиль AeroMobil
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Airbus A350-1000 XWB
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Embraer E190-E2
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Airbus A380
    REUTERS Pascal Rossignol
    Международный Парижский авиасалон Ле Бурже
    Истребитель Dassault Rafale
    REUTERS Pascal Rossignol

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    Embraer E190-E2

    В городке Ле Бурже под Парижем стартовало крупнейшее авиашоу в мире — Международный Парижский авиасалон. Из постсоветских стран новые самолеты показала только Украина. "Антонов" презентовал среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д, который совершил первый полет в марте.

    По одному самолету малой авиации поднимут в воздух Япония и Турция, два самолета представит Германия. Бразильская Embraer покажет в полете один из своих региональных и один из военных самолетов. Шесть полетов совершит американская техника. Франция вне конкуренции – 23 полета.

    Смотрите также: "Антонов" продемонстрировал новый Ан-70 в полете

    Российский госхолдинг "Объединенная авиастроительная корпорация" покажет только макеты всей своей гражданской линейки: регионального Ил-114-300, ближнемагистрального SSJ100, среднемагистрального МС-21, российско-китайского дальнемагистрального самолета. Из всех этих самолетов эксплуатируется только SSJ100.

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