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    Фотоленты

    Фотоитоги 14 июня: пожар в Лондоне, покушение на сторонника Трампа

    (обновлено: )93
    Пожар в лондонской многоэтажке
    Количество жертв оползня в Бангладеш превысило сотню человек
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    Активисты подожгли флаг ЛГБТ у Малой оперы в Киеве
    Участники пикетирования с требованием повышения заработной платы возле главного офиса ПАО Укрзализныця
    Мэр Киева Виталий Кличко во время презентации Концепции развития инфраструктуры прибрежных территорий и зон отдыха Киева
    Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область
    Акция памяти по погибшим в сбитом Ил-76 в Луганском аэропорту в Киеве
    Премьер-министр Владимир Гройсман принял участие в конференции Украинской академии корпоративного управления
    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    Пожар в лондонской многоэтажке
    Пожар в лондонской многоэтажке
    REUTERS/Toby Melville
    Количество жертв оползня в Бангладеш превысило сотню человек
    Количество жертв оползня в Бангладеш превысило сотню человек
    AFP
    Правоохранители блокируют протестующих против ЛГБТ во время церемонии открытия форума Киевпрайд-2017
    Правоохранители блокируют протестующих против ЛГБТ во время церемонии открытия форума "Киевпрайд-2017"
    REUTERS Gleb Garanich
    Активисты подожгли флаг ЛГБТ у Малой оперы в Киеве
    Активисты подожгли флаг ЛГБТ у Малой оперы в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Участники пикетирования с требованием повышения заработной платы возле главного офиса ПАО Укрзализныця
    Участники пикетирования с требованием повышения заработной платы возле главного офиса ПАО "Укрзализныця"
    иница Александр / УНІАН
    Мэр Киева Виталий Кличко во время презентации Концепции развития инфраструктуры прибрежных территорий и зон отдыха Киева
    Мэр Киева Виталий Кличко во время презентации Концепции развития инфраструктуры прибрежных территорий и зон отдыха Киева
    Скакодуб Андрей / POOL / УНІАН
    Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область
    Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область
    УНИАН
    Акция памяти по погибшим в сбитом Ил-76 в Луганском аэропорту в Киеве
    Акция памяти по погибшим в сбитом Ил-76 в Луганском аэропорту в Киеве
    Украинское фото
    Премьер-министр Владимир Гройсман принял участие в конференции Украинской академии корпоративного управления
    Премьер-министр Владимир Гройсман принял участие в конференции Украинской академии корпоративного управления
    Мусиенко Владислав / POOL / УНІАН
    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    twitter.com/joshdcaplan

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    Пожар в лондонской многоэтажке

    По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Лондоне, число жертв может возрасти, говорится в заявлении столичной полиции.

    Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Более 50 пострадавших в результате пожара доставлены в больницы. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

    Смотрите также: Покушение на конгрессмена США, кадры с места происшествия

    Координатор фракции Республиканской партии в палате представителей Конгресса США Стив Скэлис ранен в результате стрельбы на бейсбольной тренировке в городе Александрия, штат Вирджиния.

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