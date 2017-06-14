Фотоитоги 14 июня: пожар в Лондоне, покушение на сторонника Трампа

По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Лондоне, число жертв может возрасти, говорится в заявлении столичной полиции.

Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Более 50 пострадавших в результате пожара доставлены в больницы. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.

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