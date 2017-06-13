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    Фотоленты

    В сети появились кадры нового сезона "Игры престолов"

    (обновлено: )213
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com
    В сети появились новые кадры 7 сезона Игры престолов
    gameofthrones.wikia.com

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    Седьмой сезон сериала "Игра престолов", премьера которого состоится на канале HBO 16 июля 2017 года, содержит, в отличие от предыдущих сезонов, семь эпизодов вместо 10. В интернет выложены новые кадры ленты.

    В седьмом сезоне в основном будут события, которые в книжной серии Джорджа Мартина отсутствуют.

    Он экранизирует черновой вариант второй половины книги "Ветра зимы", которая не была завершена Мартином до написания сценариев к сериям седьмого сезона (книга "Ветра зимы" будет завершена в 2017 году) и черновой вариант первой половины последней книги цикла "Песнь Льда и Огня" под рабочим названием "Мечта о весне" (книга будет завершена после выхода финального сезона сериала).

    Смотрите также: Новая фотосессия звезд "Игры престолов"

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