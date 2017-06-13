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    Задержания на несанкционированной акции протеста в Москве

    (обновлено: )61
    Несанкционированная акция в Москве
    Несанкционированная акция в Москве
    Несанкционированная акция в Москве
    Несанкционированная акция в Москве
    Несанкционированная акция в Москве
    Несанкционированная акция в Москве
    ОМОН задерживает демонстранта во время антикоррупционного протеста в России
    Несанкционированная акция в Москве
    Несанкционированная акция в Москве
    Задержание молодого человека на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве
    Задержание молодого человека на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве
    На Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве
    Полицейские задерживают участницу несанкционированной акции на Тверской улице в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве
    На Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве
    Задержание молодого человека на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ОМОН задерживает демонстранта во время антикоррупционного протеста в России
    ОМОН задерживает демонстранта во время антикоррупционного протеста в России
    REUTERS Anton Vaganov
    Несанкционированная акция в Москве
    Задержание молодого человека на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Задержание молодого человека на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции.

    В Москве в понедельник, 12 июня, прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

    Смотрите также: Массовые задержания на акциях оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге

    При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.

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