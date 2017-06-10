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10.06.201718:19
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    Фотоленты

    Самый завидный жених: принц-миллиардер, экстремал и романтик

    (обновлено: )66
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    Наследный принц Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум
    faz3 / Instagram

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    Член правящей династии эмирата Дубай и наследный принц Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, более известный как Фацца, с удовольствием делится тем, как живут миллиардеры.

    Смотрите также: Ах, какая женщина, или Искусство зарабатывать миллионы в Instagram

    Фацца – второй сын Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, а также эмира (правителя) Дубая. В Instagram на миллиардера подписано 5,4 миллиона человек, сообщают "Факты".

    34-летний наследный принц Дубая — холостяк, передает Sobkor.net. Как сообщает издание, миллиардер уделяет максимальное количество времени своим увлечениям, а у него их очень много: рыбалка, дайвинг, прыжки с парашютом, сноубординг, верховая езда и все, что можно назвать экстримом. 

    Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум любит животных и детей. В его особняке есть собственный мини-зоопарк, в котором живут экзотические животные. А вот детишкам принц предпочитает помогать материально, перечисляя деньги на счета благотворительных фондов.

    Дубайский принц — пример того, каким должен быть настоящий мужчина. Кстати, он еще и настоящий романтик, пишущий стихи под псевдонимом Fazza. 

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