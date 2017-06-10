Самый завидный жених: принц-миллиардер, экстремал и романтик

Член правящей династии эмирата Дубай и наследный принц Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, более известный как Фацца, с удовольствием делится тем, как живут миллиардеры.

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Фацца – второй сын Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, а также эмира (правителя) Дубая. В Instagram на миллиардера подписано 5,4 миллиона человек, сообщают "Факты".

34-летний наследный принц Дубая — холостяк, передает Sobkor.net. Как сообщает издание, миллиардер уделяет максимальное количество времени своим увлечениям, а у него их очень много: рыбалка, дайвинг, прыжки с парашютом, сноубординг, верховая езда и все, что можно назвать экстримом.

Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум любит животных и детей. В его особняке есть собственный мини-зоопарк, в котором живут экзотические животные. А вот детишкам принц предпочитает помогать материально, перечисляя деньги на счета благотворительных фондов.

Дубайский принц — пример того, каким должен быть настоящий мужчина. Кстати, он еще и настоящий романтик, пишущий стихи под псевдонимом Fazza.