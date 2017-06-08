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    Фотоленты

    Плантация конопли на острове в Дунае

    (обновлено: )5901
    Плантация конопли на острове в Дунае
    Плантация конопли в Одесской области
    Плантация конопли в Одесской области
    Плантация конопли в Одесской области
    Плантация конопли в Одесской области
    Плантация конопли на острове в Дунае
    Плантация конопли на острове в Дунае
    Госпогранслужба Украины
    Плантация конопли в Одесской области
    Плантация конопли в Одесской области
    Госпогранслужба Украины
    Плантация конопли в Одесской области
    Плантация конопли в Одесской области
    Госпогранслужба Украины
    Плантация конопли в Одесской области
    Плантация конопли в Одесской области
    Госпогранслужба Украины
    Плантация конопли в Одесской области
    Плантация конопли в Одесской области
    Госпогранслужба Украины

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    Плантация конопли на острове в Дунае

    Межведомственная группа в составе пограничников, сотрудников морской охраны и полицейских обнаружила на острове Кислицкий в Одесской области почти четыре гектара конопли, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Как отмечается, остров расположен на реке Дунай в пределах Измаильского и Килийского районов Одесской области.

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    "Ожидается прибытие специальной техники для уничтожения посева путем культивации. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному выращиванию наркотических растений", — говорится в сообщении.

    Приблизительный подсчет показал, что на плантации растет более 370 тысяч кустов конопли.

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