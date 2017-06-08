Плантация конопли на острове в Дунае

Межведомственная группа в составе пограничников, сотрудников морской охраны и полицейских обнаружила на острове Кислицкий в Одесской области почти четыре гектара конопли, сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечается, остров расположен на реке Дунай в пределах Измаильского и Килийского районов Одесской области.

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"Ожидается прибытие специальной техники для уничтожения посева путем культивации. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному выращиванию наркотических растений", — говорится в сообщении.

Приблизительный подсчет показал, что на плантации растет более 370 тысяч кустов конопли.