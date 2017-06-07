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    Фотоленты

    Фотоитоги 7 июня: земельный бунт в Одессе, разборки из-за Коцабы, взрывы в Тегеране

    (обновлено: )165
    Правоохранители в ходе нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    День русского языка отметили в Киеве
    Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн
    Народные депутаты Татьяна Черновол и Сергей Пашинский в зале заседаний Верховной Рады
    Последствия непогоды на Закарпатье. Ситуация в Виноградове
    Элина Свитолина гарантировала себе место в топ-5 мирового рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос)
    Cитуация в иракском Мосуле
    Правоохранители в ходе нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране
    Правоохранители в ходе нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране.
    Tasnim News Agency/Handout via REUTERS
    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры
    Стычки между митингующими и правоохранителями произошли под Апелляционным хозяйственным судом в Одессе, последние применили слезоточивый газ. Митингующие намерены "не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков".
    7kanal.com.ua
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    Дело Руслана Коцабы: стычки сторонников и противников журналиста у Высшего специализированного суда.
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Напротив центрального входа в здание Верховной Рады прошел митинг против продажи земли. В акции участвовали около 500 человек.
    Украинское фото
    День русского языка отметили в Киеве
    День русского языка и день рождения Александра Пушкина отметили в Киеве.
    РИА Новости Украина
    Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн
    Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц задержана на взятке в $5 млн
    Facebook Юрия Луценко
    Народные депутаты Татьяна Черновол и Сергей Пашинский в зале заседаний Верховной Рады
    Народные депутаты Татьяна Черновол и Сергей Пашинский в зале заседаний Верховной Рады.
    Украинское фото
    Последствия непогоды на Закарпатье. Ситуация в Виноградове
    Последствия непогоды на Закарпатье. Ситуация в Виноградове.
    zakarpatpost.net
    Элина Свитолина гарантировала себе место в топ-5 мирового рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос)
    Элина Свитолина гарантировала себе место в топ-5 мирового рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос).
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Cитуация в иракском Мосуле
    Cитуация в иракском Мосуле.
    REUTERS Erik De Castro

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    Правоохранители в ходе нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране.

    В Одессе в среду состоялась акция протеста в защиту земельных участков участников АТО, в ходе чего произошли стычки с полицией. В то же время в Киеве избили организатора акции в поддержку журналиста Руслана Коцабы Дениса Жарких. Инцидент произошел на улице Банковой после завершения заседания Высшего специализированного суда.

    Опубликован момент подрыва смертника у мавзолея Хомейни
    Канал soltanali Dinashi на youtube
    Момент взрыва смертника у мавзолея Хомейни в Тегеране

    Один из террористов, совершивших нападение в Тегеране, задержан; ситуация в городе находится под контролем сил правопорядка, сообщил РИА Новости советник министра иностранных дел ИРИ Шейхольэслам Хоссейн.

    Смотрите также: Битва за землю. Протест в Одессе перерос в массовую драку с полицией

    По его данным, одна из групп боевиков намеревалась ворваться на заседание парламента под руководством вице-спикера Исламского консультативного совета Масуда Пезешкияана, но была уничтожена еще на входе в здание парламента.

    Правоохранители задержали по подозрению во взятке в 5 миллионов долларов представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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