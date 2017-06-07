Фотоитоги 7 июня: земельный бунт в Одессе, разборки из-за Коцабы, взрывы в Тегеране

В Одессе в среду состоялась акция протеста в защиту земельных участков участников АТО, в ходе чего произошли стычки с полицией. В то же время в Киеве избили организатора акции в поддержку журналиста Руслана Коцабы Дениса Жарких. Инцидент произошел на улице Банковой после завершения заседания Высшего специализированного суда.

Один из террористов, совершивших нападение в Тегеране, задержан; ситуация в городе находится под контролем сил правопорядка, сообщил РИА Новости советник министра иностранных дел ИРИ Шейхольэслам Хоссейн.

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По его данным, одна из групп боевиков намеревалась ворваться на заседание парламента под руководством вице-спикера Исламского консультативного совета Масуда Пезешкияана, но была уничтожена еще на входе в здание парламента.

Правоохранители задержали по подозрению во взятке в 5 миллионов долларов представителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.