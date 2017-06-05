В России прошли гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу"

Под Ростовом-на-Дону состоялись юбилейные 15-ые гонки на тракторах "Бизон-трек-шоу". На шоу приехали механизаторы со всей России, чтобы показать виртуозное мастерство управления сельхозтехникой.
В этом году посмотреть гонки "Бизон-трек-шоу" собрались более 30 тысяч зрителей, и им было на что посмотреть. Кроме захватывающих гонок на тракторах, также можно было понаблюдать за полетом парашютистов, реконструкцией сцены из фильма "Золотой теленок" и работой пожарных, сообщает rostov.kp.ru.
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