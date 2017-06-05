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    В России прошли гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу"

    (обновлено: )10020
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Участники соревнований во время гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Участники соревнований во время гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Участники соревнований во время гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Участники соревнований во время гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Участники соревнований во время гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Участники соревнований во время гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Участник соревнований, перевернувшийся во время гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Гонки на тракторах Бизон-Трек-Шоу в Ростовской области
    Участник соревнований, перевернувшийся во время гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники соревнований во время гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

    Под Ростовом-на-Дону состоялись юбилейные 15-ые гонки на тракторах "Бизон-трек-шоу". На шоу приехали механизаторы со всей России, чтобы показать виртуозное мастерство управления сельхозтехникой.

    В этом году посмотреть гонки "Бизон-трек-шоу" собрались более 30 тысяч зрителей, и им было на что посмотреть. Кроме захватывающих гонок на тракторах, также можно было понаблюдать за полетом парашютистов, реконструкцией сцены из фильма "Золотой теленок" и работой пожарных, сообщает rostov.kp.ru.

    Смотрите также: Соревнования бойцов Нацгвардии на БТР

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