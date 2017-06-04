Уроки макияжа от 10-летнего мальчика взорвали интернет

Британский школьник Джек начал снимать видео и фото-уроки макияжа, и как заметили многие онлайн-издания, выходит это у него ничуть не хуже, чем у известных "коллег". Всего за несколько дней на аккаунт мальчика подписалось более пятидесяти тысяч человек.

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Хотя бьюти-блогеры действительно заметно "молодеют" — никого сейчас не удивишь 13-летней девочкой-блогером, 10-летний, да еще и мальчик стал одной из самых обсуждаемых тем в британских таблоидах на прошлой неделе. Кроме того, он действительно умело делает контуринг, стробинг и другие приемы, которыми пользуются визажисты, передает Главком.

Впрочем, восторг мальчик вызывает не у всех. Многие комментаторы говорят, что это не то, чем должен заниматься мальчик-подросток, и переживают, что стремительное развитие медиа пагубно влияет на выбор увлечений среди мальчиков.