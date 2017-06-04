наверх
04.06.201714:09
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Прощание с Блаженнейшим Любомиром Гузаром в Киеве

    (обновлено: )21
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    news.ugcc.ua
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    news.ugcc.ua
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    news.ugcc.ua
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    news.ugcc.ua
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    news.ugcc.ua
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    news.ugcc.ua
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    news.ugcc.ua
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    Украинское фото
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    Украинское фото
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    Украинское фото
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    Украинское фото
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром
    Украинское фото

    Рекомендуем

    Давка в ТуринеМассовая давка и паника в Италии: появились фото11:19 04.06.2017
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от DisneyУдивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney06:12 04.06.2017
    Теракт в ЛондонеПолиция объявила ЧП на Лондонском мосту и на рынке Боро терактами03:39 04.06.2017
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего бельяРоссийская бабушка снялась в рекламе нижнего белья20:36 03.06.2017
    Прощание с Любомиром Гузаром во ЛьвовеТысячи верующих пришли проститься с Любомиром Гузаром17:56 03.06.2017
    Полиция Донецкой областиК празднику готовы: полиция Донецкой области вышла на патрулирование14:05 03.06.2017
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияжеНовый тренд в макияже: осы, улитки и трава10:29 03.06.2017
    Открытая тренировка Национальной сборной Украины по футболуОткрытая тренировка сборной Украины по футболу05:05 03.06.2017
    На месте стрельбы в центре КиеваФотоитоги 2 июня: стрельба в центре Киева, бойня в Маниле, прощание с Гузаром18:08 02.06.2017
    Все фотоленты
    В Киеве прощаются с Блаженнейшим Любомиром Гузаром

    В воскресенье, 4 июня, тело Блаженнейшего Любомира Гузара в сопровождении Главы УГКЦ Блаженнейшего Отца Святослава привезли из Львова в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве, сообщает пресс-служба Украинской Греко-Католической Церкви.

    "Светлой памяти Блаженнейшего Любомира в сопровождении отца и Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава привезли из Львова в Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве, где верные и все люди доброй воли смогут отдать последний долг усопшему. С момента, когда гроб установили в центре храма, все желающие могут проститься с Блаженнейшим — двери собора будут открыты круглосуточно и у гроба будут проходить молитвенные бдения", — сообщили в пресс-службе.

    Смотрите также: Тысячи верующих пришли проститься с Любомиром Гузаром

    Ссылки по теме:
    Теги: