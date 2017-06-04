Прощание с Блаженнейшим Любомиром Гузаром в Киеве

В воскресенье, 4 июня, тело Блаженнейшего Любомира Гузара в сопровождении Главы УГКЦ Блаженнейшего Отца Святослава привезли из Львова в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве, сообщает пресс-служба Украинской Греко-Католической Церкви.

"Светлой памяти Блаженнейшего Любомира в сопровождении отца и Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава привезли из Львова в Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве, где верные и все люди доброй воли смогут отдать последний долг усопшему. С момента, когда гроб установили в центре храма, все желающие могут проститься с Блаженнейшим — двери собора будут открыты круглосуточно и у гроба будут проходить молитвенные бдения", — сообщили в пресс-службе.

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