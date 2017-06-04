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    Фотоленты

    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney

    12
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @WDWToday
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @WDWToday
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @WDWToday
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @DisneyD23
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @DisneyD23
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @DisneyD23
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @WDWToday
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @WDWToday
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @WDWToday
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @WDWToday
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @DisneyD23
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @DisneyD23
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    https://twitter.com/DisneyD23
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @DisneyD23
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney
    @DisneyD23

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    Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney

    Биолюминесцентные джунгли, парящие каменные глыбы, гигантское дерево и остальные чудеса из знаменитого блокбастера "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона можно увидеть в реальности в инновационном парке Disney’s Animal Kingdom Theme Park в городе Орландо, штат Флорида.

    Смотрите также: В Голливуде появился парк "Волшебный мир Гарри Поттера"

    Новая тематическая зона парка переносит зрителей в фантастический мир Пандоры, включая в программу лодочные прогулки через светящийся тропический лес, экскурсии под парящими горами и многие другие таинственные приключения. Путешествие завершится встречей с шаманом На'ви, который посылает положительную энергию в лес с помощью своей музыки.

    Во время строительства инновационного аттракциона у специалистов Disney возникали многочисленные технические трудности, ведь то, что было создано талантливыми CG-художниками при помощи компьютерных технологий, предстояло воссоздать при помощи обычных инструментов и строительных материалов.

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