Удивительный мир Пандоры. Новый тематический парк от Disney

Биолюминесцентные джунгли, парящие каменные глыбы, гигантское дерево и остальные чудеса из знаменитого блокбастера "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона можно увидеть в реальности в инновационном парке Disney’s Animal Kingdom Theme Park в городе Орландо, штат Флорида.

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Новая тематическая зона парка переносит зрителей в фантастический мир Пандоры, включая в программу лодочные прогулки через светящийся тропический лес, экскурсии под парящими горами и многие другие таинственные приключения. Путешествие завершится встречей с шаманом На'ви, который посылает положительную энергию в лес с помощью своей музыки.

Во время строительства инновационного аттракциона у специалистов Disney возникали многочисленные технические трудности, ведь то, что было создано талантливыми CG-художниками при помощи компьютерных технологий, предстояло воссоздать при помощи обычных инструментов и строительных материалов.