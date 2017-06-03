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    Новый тренд в макияже: осы, улитки и трава

    (обновлено: )35
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже
    instagram.com/butterflyjasmine49/

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    Девушка-визажист из Калифорнии продемонстрировала новый тренд в макияже

    Визажист из Калифорнии Жасмин, никнейм в Instagram которой @butterflyjasmine49, использует непривычные средства для макияжа, такие как трава, осы и улитки. Свои работы она активно демонстрирует в Instagram.

    "Почему на фото в моей руке живая улитка? Потому что я обожаю улиток!", — пишет девушка в комментарии к фото с улиткой.

    "Они для меня очень красивые создания. Это форма моего художественного выражения, я понимаю, что это может не всем прийтись по вкусу. И я не прошу вас получать от моих работ эстетическое удовольствие. Но если бы вы были чуть менее злыми – было бы супер", — отметила она.

    По ее словам, улитка была ею найдена на заднем дворе дома и после съемки вернулась ее на место в целости и сохранности.

    Смотрите также: Сексапильная модель представит Украину на "Мисс Земля"

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