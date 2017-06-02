Украинка отличилась на престижном конкурсе красоты в США

58-летняя жительница Одессы Светлана Гасс вернулась с титулами из Атланты, штат Джорджия, где с 23 по 28 мая проходил конкурс красоты Ms. Transcontinental.

На конкурсе украинке присвоили титул Ms. Transcontinental Classic.

Как рассказала "Думской" дочка Светланы, теперь ее мама — самая титулованная бабушка в Украине. В январе этого года в Болгарии проходил конкурс, на котором Светлана завоевала титул Миссис Grandma Globe 2017.

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