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    Фотоленты

    Украинка отличилась на престижном конкурсе красоты в США

    (обновлено: )279
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    Думская.net
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    Думская.net
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    Думская.net
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    Думская.net
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    Думская.net
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    Думская.net
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    Думская.net
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    facebook.com/svetlana.gass.7
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса
    facebook.com/svetlana.gass.7
    58-летняя королева красоты привезла в Одессу награду с престижного американского конкурса

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    58-летняя жительница Одессы Светлана Гасс вернулась с титулами из Атланты, штат Джорджия, где с 23 по 28 мая проходил конкурс красоты Ms. Transcontinental.

    На конкурсе украинке присвоили титул Ms. Transcontinental Classic.

    Как рассказала "Думской" дочка Светланы, теперь ее мама — самая титулованная бабушка в Украине. В январе этого года в Болгарии проходил конкурс, на котором Светлана завоевала титул Миссис Grandma Globe 2017.

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