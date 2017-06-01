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    Фотоленты

    Шокирующая мода. Berdyansk Fashion Day

    (обновлено: )56503
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    Berdyansk Fashion Day
    forpost.media
    Berdyansk Fashion Day
    forpost.media
    Berdyansk Fashion Day
    forpost.media
    Berdyansk Fashion Day
    forpost.media
    Berdyansk Fashion Day
    forpost.media
    Berdyansk Fashion Day
    forpost.media
    Berdyansk Fashion Day
    forpost.media
    Berdyansk Fashion Day
    facebook.com/Владимир Малыхин
    Berdyansk Fashion Day
    facebook.com/Владимир Малыхин
    Berdyansk Fashion Day
    facebook.com/Владимир Малыхин
    Berdyansk Fashion Day
    facebook.com/Владимир Малыхин

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    В одном из отелей Бердянска состоялся показ мод Berdyansk Fashion Day. Свои коллекции на Азовском побережье представили семь украинских дизайнеров из Киева, Харькова и Одессы. 

    Смотрите также фотоленту: Роскошная Памела Андерсон искупалась в море в прозрачном платье

    Ранее сообщалось, что во Франции вступил в силу закон, запрещающий брать на работу моделей со слишком низким весом. Моделям необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы.

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