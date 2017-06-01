Шокирующая мода. Berdyansk Fashion Day

В одном из отелей Бердянска состоялся показ мод Berdyansk Fashion Day. Свои коллекции на Азовском побережье представили семь украинских дизайнеров из Киева, Харькова и Одессы.

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Ранее сообщалось, что во Франции вступил в силу закон, запрещающий брать на работу моделей со слишком низким весом. Моделям необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы.