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    Обнародованы редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри

    (обновлено: )165
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es
    В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
    vintag.es

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    В интернете появились редкие фотографии со знаменитым Фредди Меркьюри, на которых он запечатлен со своим последним любовником, Джимом Хаттоном.

    Возлюбленный певца был парикмахером, пишет издание BoredPanda.

    Известно, что познакомились они в 1984 году в баре, но серьезные отношения завязали только через 18 месяцев после знакомства — музыкант и его друг снова встретились в том же баре. В скором времени они начали жить вместе в поместье Меркьюри Garden Lodge.

    После того, как Фредди Меркьюри диагностировали СПИД, Хаттон был с ним до самой смерти.

    Сам Джим скончался в 2010 году в Ирландии. Причина смерти достоверно не известна.

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