В Днепре мужчина устроил погром в страховой компании

Мужчина в ночь на среду пытался вломиться в помещение "Альфа-банка" в Днепре. В здание он зашел при помощи кредитной карты, однако выйти не смог.

После неудачной попытки выломать дверь банка изнутри он решил проникнуть в помещение страховой компании, сообщает "Информатор".

В поисках наживы мужчина разбросал по полу все имущество страховой компании. Всего ему удалось найти около 1000 гривен. По словам полицейских, мужчина, скорее всего, "был в состоянии наркотического опьянения".

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"Осмотрев место происшествия, мы выявили разбитое стекло двери, увидели след ноги на стекле, которое осталось целым. Буквально через 20 минут по адресу Ленина, 1б (нынешняя Воскресенская) экипаж полиции задержал человека, полностью подходящего под ориентировку. Мужчина выходил из этого помещения", — сообщил изданию инспектор патрульной полиции.