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    Фотоленты

    Американский фрик намерен стать первым в мире "бесполым пришельцем"

    (обновлено: )76
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh
    Американский фрик намерен стать первым в мире бесполым пришельцем
    instagram.com/vinnyohh

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    Американский фрик и визажист по профессии Винни Ох хочет удалить свои гениталии, чтобы достичь своей мечты и выглядеть как инопланетянин, однако пластические хирурги заявляют, что это невозможно, пишет таблоид The Sun.

    Проживающий в Лос-Анджелесе 23-летний Винни Ох уже потратил 60 тыс. долларов на операции и косметические процедуры, превращая себя в "бесполого пришельца", отмечает издание.

    "Я хочу, чтобы мои гениталии были удалены, потому что так жизнь была бы легче, плюс я также холостяк", — заявил молодой человек.

    Однако операция, которую Ох хочет сделать следующей, является самой экстремальной — он намерен полностью удалить свои гениталии, чтобы не быть ни мужчиной, ни женщиной.

    Пластические хирурги заявляют, что американец, возможно, никогда не сможет сделать операцию, которая была бы первой в мире подобного рода.

    Известная пластическая хирург д-р Симони, работающая в престижном районе Беверли-Хиллз, говорит, что такая процедура весьма противоречива, так как врачи не уверены, как она отразится на биохимии организма.

    "Экспериментальный характер процедуры означает, что она очень рискованна и может также повлиять на основные функции организма, такие как способность мочиться, — приводит издание слова доктора. — Такая процедура еще не была проведена, это совершенно новая территория".

    Также могут возникнуть юридические препятствия для подобной операции, отмечает The Sun.

    "Это будет совершенно новая процедура, и если что-то случится или возникнут осложнения, мы не имеем ни малейшего представления о том, как ее решить.

    "Кроме того, половой орган также является инструментом для мочеиспускания, есть мышцы, которые удерживают уретру и предотвращают не только вымывание мочи, но также и возврат бактерий.

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