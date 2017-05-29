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    Фотоленты

    День Киева: в столице прошла парусная регата

    (обновлено: )41
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    44.ua
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    44.ua
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    44.ua
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    44.ua
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    44.ua
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    44.ua
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    44.ua
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    44.ua
    В Киеве ко Дню города прошла парусная регата
    44.ua

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    В честь Дня Киева в столице прошла парусная регата. Торжественное открытие спортивного мероприятия состоялось в акватории реки Днепр в районе Киевского речного вокзала. Организатором регаты выступила Киевская федерация парусного спорта.

    А после завершения регаты стартовали первые гонки крейсерского чемпионата Киева, в которой приняли участие более 40 спортивных парусных судов с известными яхтсменам, сообщает 044.ua.

    Читайте также: О чем пишут в мире: Меркель и "одинокая Европа", украинцы перетекают в Польшу

    Напомним, в субботу, 27 мая, жители столицы отметили День Киева. В этом году празднования проходили с 25 по 28 мая, однако официальные мероприятия состоялись именно в субботу. 

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