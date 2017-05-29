День Киева: в столице прошла парусная регата

В честь Дня Киева в столице прошла парусная регата. Торжественное открытие спортивного мероприятия состоялось в акватории реки Днепр в районе Киевского речного вокзала. Организатором регаты выступила Киевская федерация парусного спорта.

А после завершения регаты стартовали первые гонки крейсерского чемпионата Киева, в которой приняли участие более 40 спортивных парусных судов с известными яхтсменам, сообщает 044.ua.

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Напомним, в субботу, 27 мая, жители столицы отметили День Киева. В этом году празднования проходили с 25 по 28 мая, однако официальные мероприятия состоялись именно в субботу.