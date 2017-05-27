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    Фотоленты

    Новая фотосессия звезд "Игры престолов"

    (обновлено: )166
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly
    Звезды Игры престолов снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Звезды "Игры престолов" снялись в фотосессии для Entertainment Weekly
    Entertainment Weekly

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    Звезды уже ставшего культовым телесериала "Игра престолов" снялись в новой фотосессии для издания ntertainment Weekly, которое посвятило свой новый номер премьере седьмого сезона сериала, пишет НВ Style.

    На страницах журнала появились актеры Исаак Хемпстид-Райт, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Кот Харингтон в образах своих экранных персонажей Бренна, Арьи и Санси Старк, а также Джона Сноу.

    Съемки фотосессии проходили на площадке нового сезона, премьера которого состоится 16 июля 2017 года. 

    Смотрите также: "Твин Пикс" и его создатели в Каннах

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