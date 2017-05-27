Новая фотосессия звезд "Игры престолов"

Звезды уже ставшего культовым телесериала "Игра престолов" снялись в новой фотосессии для издания ntertainment Weekly, которое посвятило свой новый номер премьере седьмого сезона сериала, пишет НВ Style.

На страницах журнала появились актеры Исаак Хемпстид-Райт, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Кот Харингтон в образах своих экранных персонажей Бренна, Арьи и Санси Старк, а также Джона Сноу.

Съемки фотосессии проходили на площадке нового сезона, премьера которого состоится 16 июля 2017 года.

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