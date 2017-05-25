В СБУ заявили о вымогательстве руководства одесских парковок

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили руководство коммунального предприятия "Одессатранспарксервис" на систематическом вымогательстве взяток с коммерсантов, сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Правоохранители задокументировали, что чиновники получали деньги за выдачу соответствующих разрешений для бизнесменов, которые предоставляют услуги по парковке автомобилей в Одессе. В зависимости от расположения и размера автостоянок "стоимость услуги" составляла от двух до пяти тысяч долларов США. Согласно официальной документации с начала года в Одессе было выдано более 300 разрешений на открытие и продление деятельности автостоянок", — говорится в сообщении.

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Оперативники спецслужбы задержали одного из руководителей коммунального предприятия в служебном кабинете во время получения тринадцати тысяч американских долларов за выдачу разрешительных документов на открытие трех автостоянок.

Во время ряда обысков в помещениях коммунального предприятия и местах жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли тридцать пять тысяч долларов США и "черную бухгалтерию", которая доказывает регулярное получение чиновниками взяток от коммерсантов.