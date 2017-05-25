наверх
25.05.201716:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Осада Госгеологии. Захват кабинета председателя ведомства

    Тема:

    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве (105)

    9402
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
    24 Канал
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
    facebook.com/Державна служба геології та надр України
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
    facebook.com/Державна служба геології та надр України
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
    facebook.com/Державна служба геології та надр України
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
    24 Канал
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
    24 Канал
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
    24 Канал
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.
    24 Канал

    Рекомендуем

    Митинг-выставка «Современная украинская медицина» под ВРУАктивисты показали нардепам "современную украинскую медицину"15:42 25.05.2017
    Маскарад на саммите G7: активисты накормили мировых лидеров лапшойМаскарад на саммите G7: активисты накормили мировых "лидеров" лапшой15:30 25.05.2017
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды СавченкоСавченко презентовала свою политсилу13:58 25.05.2017
    Теракт в Манчестере: террориста подозревают в серийном изготовлении бомб12:08 25.05.2017
    Надежда Савченко в БерлинеСавченко: год на свободе и в большой политике11:56 25.05.2017
    Массовые беспорядки в Бразилии: оппозиция требует отставки президентаПрезидента - в отставку! Столицу Бразилии охватили массовые беспорядки10:50 25.05.2017
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в КиевеУбийство мотоциклиста в Киеве. Кадры с места ЧП03:58 25.05.2017
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмойСексапильная Шейк сразила Канны роскошной фигурой после родов18:20 24.05.2017
    Юрий Луценко в Верховной РадеФотоитоги 24 мая: Луценко в Раде, конфликт под Кропивницким, встреча Папы Римского и Трампа17:25 24.05.2017
    Все фотоленты
    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

    В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

    Смотрите также: Рейдерство на грани безумия. В Одессе активист с ружьем пытался захватить здание

    "Неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Работники Службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. В Госгеологии также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями", — отмечается в сообщении.

    При этом подчеркивается, что захватчики пытались получить доступ к документам, печатям и сейфу.

    Ссылки по теме:
    Теги: