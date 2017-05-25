Осада Госгеологии. Захват кабинета председателя ведомства

В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

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"Неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Работники Службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. В Госгеологии также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями", — отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что захватчики пытались получить доступ к документам, печатям и сейфу.