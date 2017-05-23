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    Фотоленты

    В Николаеве горело предприятие по производству яхт

    (обновлено: )2910
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины
    В Николаеве ночью горело предприятие по производству яхт
    ГСЧС Украины

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    В Николаеве ночью произошел крупный пожар, горело помещение, где производили яхты и лодки.

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    Сильный пожар под Киевом: спасатели тушат суконную фабрику

    "В связи со значительной пожарной опасностью предприятия и тем, что объект недостаточно обеспечен водой, объявлен повышенный номер вызова. Во время пожара пострадал сотрудник предприятия. Мужчина госпитализирован в ожоговый центр городской больницы №3, степень ожогов устанавливается", – рассказали спасатели "Николаевским новостям".

    В очаге горения спасатели обнаружили баллоны с ацетиленом и кислородом, которые могли взорваться в любой момент. Пожар тушили 50 человек и 13 единиц техники.

    По имеющейся информации, горело помещение ООО "Яхт-верфь "Вокруг света".

    Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке в результате сильного пожара пострадала синагога  Бет Ха-Мидраш ха-Гадол, которая расположена на Манхеттене. Здание было построено еще в 1850-х годах.

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