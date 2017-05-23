В Николаеве горело предприятие по производству яхт

В Николаеве ночью произошел крупный пожар, горело помещение, где производили яхты и лодки.

"В связи со значительной пожарной опасностью предприятия и тем, что объект недостаточно обеспечен водой, объявлен повышенный номер вызова. Во время пожара пострадал сотрудник предприятия. Мужчина госпитализирован в ожоговый центр городской больницы №3, степень ожогов устанавливается", – рассказали спасатели "Николаевским новостям".

В очаге горения спасатели обнаружили баллоны с ацетиленом и кислородом, которые могли взорваться в любой момент. Пожар тушили 50 человек и 13 единиц техники.

По имеющейся информации, горело помещение ООО "Яхт-верфь "Вокруг света".

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке в результате сильного пожара пострадала синагога Бет Ха-Мидраш ха-Гадол, которая расположена на Манхеттене. Здание было построено еще в 1850-х годах.