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    Фотоленты

    Акция под Радой: Депутат, не стань экологическим бедствием!

    (обновлено: )88
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    facebook.com/yevheniya.khudzik
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    facebook.com/yevheniya.khudzik
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    facebook.com/yevheniya.khudzik
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    facebook.com/yevheniya.khudzik
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    today-news.com
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    today-news.com
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    today-news.com
    Экологи и автомобилисты протестовали под Радой
    today-news.com

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    Во вторник, 23 мая, под стенами Верховной Рады Украины прошла акция: "Депутат, не стань экологическим бедствием!"

    На площади была выставлена карта Украины, где указаны места масштабных экологических бедствий, которые можно преодолеть, введя европейские стандарты оценки воздействия на окружающую среду.

    Участники акции разместили рядом с картой экологических бедствий Украины противогазы как символ того, что люди не могут проживать на загрязненных территориях. В частности, члены акции напомнили об экологическом бедствии в селе Сенча Лохвицкого района Полтавской области, которое продолжается уже длительное время.

    Жители Сенчи страдают от загрязненной воды, воздуха и земли, которое возникает вследствие работы газодобывающих процессов. Ранее образцы воды приносили на осмотр депутатам.

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