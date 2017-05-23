Акция под Радой: Депутат, не стань экологическим бедствием!

Во вторник, 23 мая, под стенами Верховной Рады Украины прошла акция: "Депутат, не стань экологическим бедствием!"

На площади была выставлена карта Украины, где указаны места масштабных экологических бедствий, которые можно преодолеть, введя европейские стандарты оценки воздействия на окружающую среду.

Участники акции разместили рядом с картой экологических бедствий Украины противогазы как символ того, что люди не могут проживать на загрязненных территориях. В частности, члены акции напомнили об экологическом бедствии в селе Сенча Лохвицкого района Полтавской области, которое продолжается уже длительное время.

Жители Сенчи страдают от загрязненной воды, воздуха и земли, которое возникает вследствие работы газодобывающих процессов. Ранее образцы воды приносили на осмотр депутатам.



