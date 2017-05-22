Ползучие взлетели: первый фестиваль воздушных змеев в Украине

В селе Трихаты Николаевской области прошел первый фестиваль воздушных змеев Tryhutty International Kite Festival 2017.

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В фестивале участвовали представители из восьми стран мира — Франции, Вьетнама, Италии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Польши. Также были участники из Херсона, Скадовска, Никополя и Николаева.

Ранее в сети появилось видео, как в пустыне умирающую от жажды ядовитую змею напоили водой из бутылки.