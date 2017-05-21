Визит президента Порошенко в Германию

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию в Донбассе, особое внимание уделили работе СММ ОБСЕ, сообщает первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, которая сопровождала Порошенко на переговорах.

"Во время встречи в расширенном кругу ключевой темой были безопасность и гуманитарная ситуация на Донбассе. Немецкая сторона хорошо осведомлена о всех нарушениях режима тишины, невыполнении минских соглашений", — написала Геращенко в Facebook по итогам переговоров.

Она сообщает, что "особое внимание уделили работе миссии СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию". Стороны также осудили убийство наблюдателя миссии.

"Недопустимыми являются факты давления и недопуска миссии СММ на определенные территории, факты агрессии, сексуальных домогательств к гражданским наблюдателям. Германия и Украина жестко осуждают убийство наблюдателя и считают безопасность работы наблюдателей принципиальным моментом, осуждая все формы давления", — пишет Геращенко.

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При этом, по ее словам, на встрече Меркель сама подняла гуманитарные вопросы как приоритетные — среди таковых нормальная работа международных миссий, и безопасность гражданского населения.

"Украинский президент очень эмоционально говорил об освобождении заложников как наш ключевой приоритет, также поднимали вопрос открытия пункта пропуска "Золотое", — пишет Геращенко.

По ее мнению, "именно выполнение гуманитарного блока и блока по безопасности минских соглашений будут способствовать выполнению политического, для которого должны быть созданы предпосылки".