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    Визит президента Порошенко в Германию

    Тема:

    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии (13)

    36
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Визит президента Порошенко в Германию
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель
    Визит президента Порошенко в Германию
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Петр Порошенко
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Святослав Цеголко / Facebook
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко
    Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Канцлер Германии Ангела Меркель.
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины
    Визит президента Порошенко в Германию
    Визит президента Порошенко в Германию
    Сайт президента Украины

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    Визит президента Порошенко в Германию

     Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию в Донбассе, особое внимание уделили работе СММ ОБСЕ, сообщает первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко, которая сопровождала Порошенко на переговорах.

    "Во время встречи в расширенном кругу ключевой темой были безопасность и гуманитарная ситуация на Донбассе. Немецкая сторона хорошо осведомлена о всех нарушениях режима тишины, невыполнении минских соглашений", — написала Геращенко в Facebook по итогам переговоров.

    Она сообщает, что "особое внимание уделили работе миссии СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию". Стороны также осудили убийство наблюдателя миссии.

    "Недопустимыми являются факты давления и недопуска миссии СММ на определенные территории, факты агрессии, сексуальных домогательств к гражданским наблюдателям. Германия и Украина жестко осуждают убийство наблюдателя и считают безопасность работы наблюдателей принципиальным моментом, осуждая все формы давления", — пишет Геращенко.

    Читайте также: Порошенко и Меркель озвучили темы переговоров

    При этом, по ее словам, на встрече Меркель сама подняла гуманитарные вопросы как приоритетные — среди таковых нормальная работа международных миссий, и безопасность гражданского населения.

    "Украинский президент очень эмоционально говорил об освобождении заложников как наш ключевой приоритет, также поднимали вопрос открытия пункта пропуска "Золотое", — пишет Геращенко.

    По ее мнению, "именно выполнение гуманитарного блока и блока по безопасности минских соглашений будут способствовать выполнению политического, для которого должны быть созданы предпосылки".

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