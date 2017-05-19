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    Фотоленты

    Прорыв теплотрассы на Оболони: на дороге образовался огромный котлован

    10610
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    УНИАН
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    УНИАН
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    УНИАН
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    УНИАН
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    УНИАН
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    УНИАН
    В Киеве на Оболони из-за прорыва теплотрассы на дороге образовался котлован
    УНИАН

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    В Киеве, на пересечении проспекта Героев Сталинграда и маршала Тимошенко, произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщает Эспрессо.

    Смотрите также: Огромный котлован в центре Флоренции поглотил десятки машин

    Отмечается, что в результате этого на проезжей части образовался котлован размером примерно 6 на 6 метров, заполненный горячей водой. Впоследствии котлован начал понемногу расширяться.

    В результате провала проезжей части было полностью перекрыто движение на участке от площади Михаила Загороднего до улицы Приречной. Полицейские направляют автомобилистов в объезд.

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