Прорыв теплотрассы на Оболони: на дороге образовался огромный котлован

В Киеве, на пересечении проспекта Героев Сталинграда и маршала Тимошенко, произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщает Эспрессо.

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Отмечается, что в результате этого на проезжей части образовался котлован размером примерно 6 на 6 метров, заполненный горячей водой. Впоследствии котлован начал понемногу расширяться.

В результате провала проезжей части было полностью перекрыто движение на участке от площади Михаила Загороднего до улицы Приречной. Полицейские направляют автомобилистов в объезд.