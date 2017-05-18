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    Фотоленты

    Украинки в вышиванках устроили дефиле по Риму

    (обновлено: )15
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Дефиле в вышиванках в Риме
    facebook.com/oles.horodetskyy
    Дефиле в вышиванках в Риме
    facebook.com/oles.horodetskyy
    Дефиле в вышиванках в Риме
    facebook.com/oles.horodetskyy
    Дефиле в вышиванках в Риме
    facebook.com/oles.horodetskyy
    Дефиле в вышиванках в Риме
    facebook.com/oles.horodetskyy
    Дефиле в вышиванках в Риме
    facebook.com/oles.horodetskyy
    Дефиле в вышиванках в Риме
    facebook.com/oles.horodetskyy
    Дефиле в вышиванках в Риме
    facebook.com/oles.horodetskyy
    Дефиле в вышиванках в Риме
    facebook.com/oles.horodetskyy

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    По случаю всемирного Дня вышиванки украинки, которые проживают в Риме, прогулялись в вышиванках по исторической части города, сообщает председатель "Христианского общества украинцев в Италии" Олег Городецкий в Facebook.

    В акции приняли участие 12 украинок.

    В Киеве прошел Марш в вышиванках
    Украинское фото
    В Киеве прошел "Марш в вышиванках"

    Основной кульминацией национального шествия стало дефиле на "испанских ступенях", где проходят показы мод.

    "Украинки Рима таким способом не только присоединились к празднованию всемирного Дня вышиванки, но и смогли познакомить с украинской культурой многих итальянцев. Наши национальные традиции чрезвычайно богаты – не перестанем рассказывать о них другим народам!" – цитирует одну из активисток ukrpohliad.org.

    В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.

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