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    Фотоленты

    "Огламурился Eurovision": лучшие фотожабы

    Тема:

    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (97)

    30
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети
    Фотожабы на Евровидение-2017
    соцсети

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    Победителем Евровидения-2017, которое состоялось в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). Социальные сети взорвались серией фотожаб на музыкальное событие. Агентство РИА Новости Украина собрало лучшие из них.

    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    УНИАН
    Выходка Седюка на Евровидении вызывает ряд вопросов к Авакову

    По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.

    В его выступлении главный акцент был сделан на исполнении песни, оно сопровождалось световыми эффектами на главной сцене, а зрители засветили весь зал фонариками на телефонах. Португалец последним из участников конкурса приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года 27-летнему певцу необходимо найти донора.

    В финале Евровидения встретились Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. Также в финале выступили участники пяти стран-основательниц конкурса (Великобритании, Италии, Испании, Франция и Германии) и Украины — хозяйки фестиваля.

    Смотрите также: Толпа людей и плакаты: как встречали победителя Евровидения на родине

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

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