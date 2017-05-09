День Победы в Украине: провокации и драки в Мелитополе и Запорожье

Столкновения произошли в Мелитополе из-за использования коммунистической символики. Так же столкновения возникли из-за флагов КПУ.

А в Запорожье столкновения произошли между волонтерами с ветеранами АТО и участниками акции "Полк победы", которые планировали пройти маршем по центральному проспекту города.

​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

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Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.