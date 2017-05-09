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    День Победы в Украине: провокации и драки в Мелитополе и Запорожье

    Тема:

    Украина, 9 мая: марши и столкновения (111)

    (обновлено: )294
    Провокации в День Победы в Запорожье
    Провокации в День Победы в Запорожье
    Провокации в День Победы в Запорожье
    Провокации в День Победы в Запорожье
    Провокации в День Победы в Запорожье
    Провокации в День Победы в Запорожье
    Провокации в День Победы в Запорожье
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    Провокации в День Победы в Запорожье
    061.ua
    Провокации в День Победы в Запорожье
    061.ua
    Провокации в День Победы в Запорожье
    061.ua
    Провокации в День Победы в Запорожье
    061.ua
    Провокации в День Победы в Запорожье
    061.ua запорожье день победы провокации
    Провокации в День Победы в Запорожье
    061.ua
    Провокации в День Победы в Запорожье
    061.ua
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    vv.com.ua
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    vv.com.ua
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    vv.com.ua
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    vv.com.ua
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    vv.com.ua
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    vv.com.ua
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    vv.com.ua
    Драка на шествии ”Бессмертного полка” в Мелитополе
    vv.com.ua

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    Столкновения произошли в Мелитополе из-за использования коммунистической символики. Так же столкновения возникли из-за флагов КПУ.

    Парад Победы на Красной площади в Москве. Видео
    RT на русском/Youtube
    Парад Победы на Красной площади в Москве. Полная версия

    А в Запорожье столкновения произошли между волонтерами с ветеранами АТО и участниками акции "Полк победы", которые планировали пройти маршем по центральному проспекту города.

    ​Украина во вторник празднует 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией.

    Смотрите также: Порошенко об убийстве в Донбассе внуков ветеранов Второй мировой войны

    Напомним, накануне Украина отмечала День памяти и примирения в третий раз, этим праздником, который был введен в марте 2015 года указом Порошенко, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. И продолжает отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, но основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

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