Зима вернулась. На Москву обрушился снегопад

Синоптики не считают снег, который прошел в Москве в понедельник, чем-то экстраординарным.
"В этом веке дважды на 9 мая наблюдался снег, это не является экстраординарным событием. Такое бывает, просто последние годы праздник проходил при более теплой погоде, но у нас может быть всякое", — сообщили РИА Новости в метеобюро Москвы.
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Снег с мокрым дождем продолжался в российской столице несколько часов, в регионе сохраняется холодная погода, но, по данным синоптиков, не стоит ожидать температурных рекордов.