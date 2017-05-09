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    Зима вернулась. На Москву обрушился снегопад

    (обновлено: )31910
    Майский снегопад в Москве
    Майский снегопад в Москве
    Майский снегопад в Москве
    Майский снегопад в Москве
    Майский снегопад в Москве
    Майский снегопад в Москве
    Майский снегопад в Москве
    Майский снегопад в Москве
    Майский снегопад в Москве
    Майский снегопад в Москве
    Сотрудница ГБУ "Гормост" убирает снег на Ленинском проспекте в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Майский снегопад в Москве
    Техника коммунальных служб на улице Москвы во время снегопада.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Майский снегопад в Москве
    Прохожий во время снегопада на Ленинском проспекте в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Майский снегопад в Москве
    Прохожие во время снегопада у метро "ВДНХ" в Москве.
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    Майский снегопад в Москве
    Надпись "Зима" на капоте автомобиля во время снегопада в Москве.
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    Майский снегопад в Москве
    На детской площадке во дворе Москвы во время снегопада.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Майский снегопад в Москве
    Прохожие и транспорт во время снегопада в центре Москвы.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Майский снегопад в Москве
    Прохожие во время снегопада в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Майский снегопад в Москве
    Прохожие во время снегопада в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудница ГБУ "Гормост" убирает снег на Ленинском проспекте в Москве.

    Синоптики не считают снег, который прошел в Москве в понедельник, чем-то экстраординарным.

    "В этом веке дважды на 9 мая наблюдался снег, это не является экстраординарным событием. Такое бывает, просто последние годы праздник проходил при более теплой погоде, но у нас может быть всякое", — сообщили РИА Новости в метеобюро Москвы.

    Смотрите также — Майская непогода: Москву накрыл снегопад

    Снег с мокрым дождем продолжался в российской столице несколько часов, в регионе сохраняется холодная погода, но, по данным синоптиков, не стоит ожидать температурных рекордов.

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