Выборы во Франции. Столкновения с полицией и радость победителей

В воскресенье вечером в 20-м округе Парижа в районе Менильмонтан произошли столкновения полиции с демонстрантами, в ходе которых правоохранители применила слезоточивый газ и дубинки после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки.

Демонстранты выкрикивали лозунги против "фашистов и капиталистов".

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В воскресенье, 7 мая, прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%) Макрон набирает 65,48% голосов, Ле Пен — 34,52%. В обоих департаментах подсчет голосов завершен. На площади возле Лувра сторонники экс-министра экономики праздновали его победу.