наверх
08.05.201706:26
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Выборы во Франции. Столкновения с полицией и радость победителей

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (185)

    (обновлено: )13
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов
    Столкновения в Париже после второго тура президентских выборов
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов
    Столкновения демонстрантов и полиции в Париже
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов
    Столкновения демонстрантов и полиции на востоке Парижа
    Полиция в Париже
    Столкновения демонстрантов с полицией во Франции
    Столкновения демонстрантов с полицией во Франции
    Беспорядки в Париже после объявления итогов президентских выборов
    Сторонники Эммануэля Макрона празднуют его победу на выборах президента Франции
    Сторонники Эммануэля Макрона празднуют его победу на выборах президента Франции
    Празднование победы Эммануэля Макрона в Париже
    Второй тур президентских выборов во Франции
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов
    @BlocusInfos
    Столкновения в Париже после второго тура президентских выборов
    Столкновения демонстрантов с полицией во Франции после второго тура президентских выборов
    @SarahLefvre
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов
    @BlocusInfos
    Столкновения демонстрантов и полиции в Париже
    Столкновения демонстрантов и полиции в Париже
    @BlocusInfos
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов
    @HeleneRochefort
    Столкновения демонстрантов и полиции на востоке Парижа
    Столкновения демонстрантов и полиции на востоке Парижа
    @HeleneRochefort
    Полиция в Париже
    Полиция в Париже
    @CDubenskij_RT
    Столкновения демонстрантов с полицией во Франции
    Столкновения демонстрантов с полицией во Франции
    @sputnik_fr
    Столкновения демонстрантов с полицией во Франции
    Столкновения демонстрантов с полицией во Франции
    @sputnik_fr
    Беспорядки в Париже после объявления итогов президентских выборов
    Беспорядки в Париже после объявления итогов президентских выборов
    @CDubenskij_RT
    Сторонники Эммануэля Макрона празднуют его победу на выборах президента Франции
    Сторонники Эммануэля Макрона празднуют его победу на выборах президента Франции
    @PlummerWilliam
    Сторонники Эммануэля Макрона празднуют его победу на выборах президента Франции
    Сторонники Эммануэля Макрона празднуют его победу на выборах президента Франции
    @PlummerWilliam
    Празднование победы Эммануэля Макрона в Париже
    Празднование победы Эммануэля Макрона в Париже
    @sputnik_fr
    Второй тур президентских выборов во Франции
    Лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон (в центре), победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017Грандиозное открытие Евровидения-201721:39 07.05.2017
    Второй тур президентских выборов во ФранцииВыборы президента Франции: решающий тур17:12 07.05.2017
    Плакаты ко Дню Победы в КиевеКиев готовится ко Дню памяти и победы14:37 07.05.2017
    Уникальные львята в чилийском зоопаркеУникальные львята в чилийском зоопарке11:19 07.05.2017
    Парад в Иерусалиме ветеранов Великой Отечественной войныМир с благодарностью вспоминает победителей Второй мировой войны05:04 07.05.2017
    Шахтер в десятый раз стал чемпионом Украины. Празднование победы"Шахтер" в десятый раз стал чемпионом Украины. Празднование победы00:19 07.05.2017
    Цветение сакуры в КиевеПочти Япония: в Киеве цветет сакура22:06 06.05.2017
    Взрыв во дворе волонтерского центра в ОдессеНа месте взрыва гранаты во дворе дома в Одессе17:57 06.05.2017
    Фестиваль современного искусства Kyiv Art Week в КиевеФестиваль современного искусства в Киеве: черепки, Чужой и странная женщина13:19 06.05.2017
    Все фотоленты
    Беспорядки в Париже после второго тура президентских выборов

    В воскресенье вечером в 20-м округе Парижа в районе Менильмонтан произошли столкновения полиции с демонстрантами, в ходе которых правоохранители применила слезоточивый газ и дубинки после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки.

    Демонстранты выкрикивали лозунги против "фашистов и капиталистов".

    Смотрите также: Ле Пен станцевала вместе с соратниками после поражения на выборах

    В воскресенье, 7 мая, прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%) Макрон набирает 65,48% голосов, Ле Пен — 34,52%. В обоих департаментах подсчет голосов завершен. На площади возле Лувра сторонники экс-министра экономики праздновали его победу. 

    Ссылки по теме:
    Теги: