Уникальные львята в чилийском зоопарке

В чилийском зоопарке Буин показали двух львят, родившихся после новаторской ветеринарной процедуры — обратной вазэктомии у отца, сообщает Reuters.

Мать львят Масаи забеременела после того, как отец Маучо прошел процедуру, на которую, по словам ветеринаров зоопарка, ушли месяцы планирования и пять часов работы. Оба родителя были в свое время спасены из цирков, где, очевидно лев и подвергся стерилизации. По словам ветеринаров, это первая в мире успешная обратная вазэктомия у льва.

Ученые уверены, что подобный опыт поможет сохранению видов в зоопарках в будущем. Также отмечается, что оба львенка, родившиеся примерно три месяца назад, самочки.

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