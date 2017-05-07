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    Фотоленты

    Уникальные львята в чилийском зоопарке

    (обновлено: )97
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    REUTERS Ivan Alvarado
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    REUTERS Ivan Alvarado
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    REUTERS Ivan Alvarado
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    REUTERS Ivan Alvarado
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    REUTERS Ivan Alvarado
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    Уникальные львята в чилийском зоопарке
    REUTERS Ivan Alvarado

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    Уникальные львята в чилийском зоопарке

    В чилийском зоопарке Буин показали двух львят, родившихся после новаторской ветеринарной процедуры — обратной вазэктомии у отца, сообщает Reuters.

    Мать львят Масаи забеременела после того, как отец Маучо прошел процедуру, на которую, по словам ветеринаров зоопарка, ушли месяцы планирования и пять часов работы. Оба родителя были в свое время спасены из цирков, где, очевидно лев и подвергся стерилизации. По словам ветеринаров, это первая в мире успешная обратная вазэктомия у льва.

    Ученые уверены, что подобный опыт поможет сохранению видов в зоопарках в будущем. Также отмечается, что оба львенка, родившиеся примерно три месяца назад, самочки. 

    Смотрите также: Почти Япония: в Киеве цветет сакура

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