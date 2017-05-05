Фотоитоги 5 мая: открытие фан-зоны Евровидения, китайский конкурент Airbus

На главной улице Киева — Крещатике — открыли Еврогородок, который стал крупнейшей в истории международного песенного конкурса Евровидение фан-зоной. Напомним, официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

Смотрите также: Репетиция участников Евровидения-2017

Новый пассажирский самолет китайской разработки выполнил свой первый полет из международного аэропорта Шанхая. Это узкофюзеляжный самолет с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров. Первый рейс С919 совершил без пассажиров, а государственная вещательная компания CCTV транслировала полет в прямом эфире. По задумке китайских производителей, Comac C919 должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320, сообщает BBC.

В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.