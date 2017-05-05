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    Фотоитоги 5 мая: открытие фан-зоны Евровидения, китайский конкурент Airbus

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    Без России: в Киеве стартовало Евровидение (692)

    (обновлено: )11
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    Парад флагов памяти и примирения
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    Владимир Вятрович с приглашением на акцию
    Greenpeace развернули плакат, украшенный с республиканским лозунгом «Свобода, Равенство Братства» на Эйфелевой башне
    Осквернение братской могилы солдат ВОВ в Харькове
    Курт Рассел и Голди Хоун
    Представитель Австрии на Евровидении Натан Трент (Nathan Trent) на репетиции
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко во время подписания проекта закона О внесении изменений в закон Украины Об образовании об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услуг.
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева
    УНИАН
    В Китае поднялся в небо первый пассажирский самолет собственного производства
    В Китае поднялся в небо пассажирский самолет собственного производства.
    REUTERS Greg Baker/Pool
    Парад флагов памяти и примирения
    В Киеве прошел парад флагов памяти и примирения, в ходе которого ветераны Второй мировой войны, участники АТО, школьники и студенты одновременно установили на склонах Днепра 72 флага Украины.
    РИА Новости Украина
    В Киеве представили коллекцию египетских древностей
    В Киево-Печерской Лавре представили коллекцию египетских древностей Давнего Египта. В коллекции представлены женская мумия, покрытая полихромной росписью деревянного саркофага, две крышки саркофага с таким же росписью и мумия нильского крокодила.
    УНИАН
    Владимир Вятрович с приглашением на акцию
    Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович получил персональное приглашение на акцию "Бессмертный полк" в Киеве в виде баннера.
    Владимир Вятрович в Facebook
    Greenpeace развернули плакат, украшенный с республиканским лозунгом «Свобода, Равенство Братства» на Эйфелевой башне
    Активисты Greenpeace утром в пятницу развернули на Эйфелевой башне в Париже большую растяжку с национальным девизом Франции — надписью "Свобода. Равенство. Братство", протестуя против партии "Национальный фронт" перед вторым туром президентских выборов.
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Осквернение братской могилы солдат ВОВ в Харькове
    Осквернение братской могилы солдат ВОВ в Харькове.
    Юрій Сидоренко, facebook
    Курт Рассел и Голди Хоун
    Голливудская пара Курт Рассел и Голди Хоун получили именные звезды на "Аллее славы" в Голливуде.
    REUTERS Mario Anzuoni
    Представитель Австрии на Евровидении Натан Трент (Nathan Trent) на репетиции
    Представитель Австрии на Евровидении Натан Трент (Nathan Trent) на репетиции
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко во время подписания проекта закона О внесении изменений в закон Украины Об образовании об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услуг.
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и заместитель главы Администрации президента Украины Ростислав Павленко во время подписания проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" об особенностях доступа лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных услуг".
    УНИАН

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    Евровидение-2017. Открытие фан-зоны в центре Киева

    На главной улице Киева — Крещатике — открыли Еврогородок, который стал крупнейшей в истории международного песенного конкурса Евровидение фан-зоной. Напомним, официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

    Смотрите также: Репетиция участников Евровидения-2017

    Новый пассажирский самолет китайской разработки выполнил свой первый полет из международного аэропорта Шанхая. Это узкофюзеляжный самолет с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров. Первый рейс С919 совершил без пассажиров, а государственная вещательная компания CCTV транслировала полет в прямом эфире. По задумке китайских производителей, Comac C919 должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320, сообщает BBC

    В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.

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