Фотоитоги 4 мая: суд по делу Януковича, репетиция Парада Победы в Москве

Оболонский районный суд Киева 4 мая провел предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что обвинение настаивает на личном участии Януковича в судебном заседании. Кравченко также заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Украиной по делу Януковича. Следующее заседание состоится 18 мая.

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В Москве состоялась последняя ночная репетиция Парада Победы, в ней приняли участие 10001 военнослужащий и 114 единиц техники, передает корреспондент РИА Новости.

По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

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