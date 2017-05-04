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    Фотоитоги 4 мая: суд по делу Януковича, репетиция Парада Победы в Москве

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (541)

    (обновлено: )51
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Репетиция парада Победы
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен в ходе теледебатов
    Пекин накрыла песчаная буря
    Репетиция участников Евровидения-2017
    На Волыни люди перекрыли трассу из-за смрада с фильтрационных полей
    Американский многоцелевой вертолет Сикорский UH-60 Блэк Хок
    Ле Пен закидали яйцами и освистали в ходе поездки в Бретань.
    Египтянка Иман Ахмед Абдулати, которая считалась самой тяжелой женщиной мира и весила около 500 килограммов, в ходе курса лечения в индийской клинике города Мумбаи похудела до 171 килограмма.
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
    РИА Новости Украина
    Репетиция парада Победы
    Бронетранспортер БТР-82А и арктический комплекс ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода "Витязь" на репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле.
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен в ходе теледебатов
    Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен в ходе теледебатов.
    @Le_Figaro
    Пекин накрыла песчаная буря
    Пекин накрыла песчаная буря.
    REUTERS Jason Lee
    Репетиция участников Евровидения-2017
    Репетиция участников Евровидения-2017
    УНИАН
    На Волыни люди перекрыли трассу из-за смрада с фильтрационных полей
    На Волыни люди перекрыли трассу из-за смрада с фильтрационных полей.
    volynpost.com
    Американский многоцелевой вертолет Сикорский UH-60 Блэк Хок
    Американский многоцелевой вертолет Сикорский UH-60 "Блэк Хок" на Международном авиационно-космическом салоне "Фарнборо".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ле Пен закидали яйцами и освистали в ходе поездки в Бретань.
    Ле Пен закидали яйцами и освистали в ходе поездки в Бретань.
    REUTERS Stephane Mahe
    Египтянка Иман Ахмед Абдулати, которая считалась самой тяжелой женщиной мира и весила около 500 килограммов, в ходе курса лечения в индийской клинике города Мумбаи похудела до 171 килограмма.
    Египтянка Иман Ахмед Абдулати, которая считалась самой тяжелой женщиной мира и весила около 500 килограммов, в ходе курса лечения в индийской клинике города Мумбаи похудела до 171 килограмма.
    REUTERS Shailesh Andrade

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    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

    Оболонский районный суд Киева 4 мая провел предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что обвинение настаивает на личном участии Януковича в судебном заседании. Кравченко также заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Украиной по делу Януковича. Следующее заседание состоится 18 мая.

    Читайте также: Дело Януковича будет слушаться полгода минимум – эксперт

    В Москве состоялась последняя ночная репетиция Парада Победы, в ней приняли участие 10001 военнослужащий и 114 единиц техники, передает корреспондент РИА Новости.

    По площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

    Смотрите также: Минобороны РФ показало подготовку боевой техники к Параду Победы

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