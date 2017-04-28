Фотоитоги 28 апреля: атака на украинцев в Польше, драка в парламенте Македонии

В польском Перемышле около 20 человек напали на процессию, которая шла на местное военное кладбище после панихиды по украинским солдатам.

Председатель Объединения Украинцев в Польше Петр Теми был на месте инцидента и сообщил, что среди нападавших были лица в футболках Всепольской молодежи, молодые люди выкрикивали оскорбления в адрес участников процессии.

Вместе с тем другой очевидец сообщает, что "нападавшими были местные хулиганы, так называемые псевдоболельщики, и лица, которые идентифицируются со средой националистов".

По информации польской полиции, у правоохранителей не было необходимости применять силу.

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В Македонии демонстранты проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии (СДСМ). Уточняется, что ранения в ходе инцидента с протестующими получили Заев, Дамьян Манчевски и албанский депутат Зиядин Села.