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    Фотоленты

    Фотоитоги 28 апреля: атака на украинцев в Польше, драка в парламенте Македонии

    (обновлено: )17201
    В Польше напали на украинскую процессию
    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран Заев
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    Учения в метрополитене по обеспечению безопасности во время Евровидения-2017
    В Одессе портовики митингуют против сокращения
    Лидер Национального фронта Марин Ле Пен прибывает в свою резиденцию в Париже.
    Состоялась церемония взвешивания накануне боя Владимир Кличко – Энтони Джошуа. Украинец оказался легче своего оппонента, показав вес 108,8 килограмм, а его оппонент – 114 килограмм.
    Президент Петр Порошенко провел совещание с генпрокурором Юрием Луценко и секретарем СНБО Александром Турчиновым касательно спецконфискации в госбюджет Украины $ 1,5млрд средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
    Президент Украины Петр Порошенко посетил Главный центр связи, автоматизации и защиты информации Госпогрслужбы
    Работник коммунальных служб моет памятник композитору Николаю Лысенко в рамках акции Чистый день.
    В Польше напали на украинскую процессию
    nowiny24.pl
    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран Заев
    Избитый во время захвата парламента Македонии оппозиционер Зоран Заев
    slobodnaevropa.org
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua
    Учения в метрополитене по обеспечению безопасности во время Евровидения-2017
    facebook.com/Андрей Крищенко
    В Одессе портовики митингуют против сокращения
    7kanal.com.ua
    Лидер Национального фронта Марин Ле Пен прибывает в свою резиденцию в Париже.
    Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен прибывает в свою резиденцию в Париже.
    REUTERS Charles Platiau
    Состоялась церемония взвешивания накануне боя Владимир Кличко – Энтони Джошуа. Украинец оказался легче своего оппонента, показав вес 108,8 килограмм, а его оппонент – 114 килограмм.
    Состоялась церемония взвешивания накануне боя Владимир Кличко – Энтони Джошуа. Украинец оказался легче своего оппонента, показав вес 108,8 килограмм, а его оппонент – 114 килограмм.
    REUTERS Andrew Couldridge Livepic
    Президент Петр Порошенко провел совещание с генпрокурором Юрием Луценко и секретарем СНБО Александром Турчиновым касательно спецконфискации в госбюджет Украины $ 1,5млрд средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
    Президент Петр Порошенко провел совещание с генпрокурором Юрием Луценко и секретарем СНБО Александром Турчиновым касательно спецконфискации в госбюджет Украины $ 1,5млрд средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко посетил Главный центр связи, автоматизации и защиты информации Госпогрслужбы
    Президент Украины Петр Порошенко посетил Главный центр связи, автоматизации и защиты информации Госпогрслужбы
    УНИАН
    Работник коммунальных служб моет памятник композитору Николаю Лысенко в рамках акции Чистый день.
    Работник коммунальных служб моет памятник композитору Николаю Лысенко в рамках акции "Чистый день".
    УНИАН

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    В польском Перемышле около 20 человек напали на процессию, которая шла на местное военное кладбище после панихиды по украинским солдатам. 

    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    portalprzemyski.pl
    Украина - Польша. Разрушение памятника УПА под Перемышлем

    Председатель Объединения Украинцев в Польше Петр Теми был на месте инцидента и сообщил, что среди нападавших были лица в футболках Всепольской молодежи, молодые люди выкрикивали оскорбления в адрес участников процессии.

    Вместе с тем другой очевидец сообщает, что "нападавшими были местные хулиганы, так называемые псевдоболельщики, и лица, которые идентифицируются со средой националистов".

    По информации польской полиции, у правоохранителей не было необходимости применять силу.

    Читайте также: Украина-Польша: "война памятников" с непредсказуемыми последствиями

    В Македонии демонстранты проникли в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов его Социал-демократического союза Македонии (СДСМ). Уточняется, что ранения в ходе инцидента с протестующими получили Заев, Дамьян Манчевски и албанский депутат Зиядин Села.

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