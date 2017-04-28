Made in Ukraine: эксклюзивные мотоциклы Dnepr Vintage

Мотоциклы Dnepr Vintage в исполнении Limited Edition создали энтузиасты Киевского мотоциклетного завода и AUTO-Consulting Design. Каждая машина обладает особым дизайном и высоким качеством ручной сборки.

Dnepr Vintage оснащаются 32-сильным двигателем на 650 кубов, с масляной системой увеличенной емкости и с электрическим стартером. Электронное зажигание имеет три режима:"спорт", "нормальный" и "внедорожный". В комплектацию входит мощный, 700-ваттный генератор, сообщает Автоцентр.

Кроме того, за отдельную доплату Dnepr Vintage комплектуются дополнительными фарами, а также эффектной светодиодной подсветкой.

В основе новинки лежит хорошо известная модель "Днепр" с коляской.

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Ранее сообщалось, что в Швейцарии прошла одна из главных автомобильных выставок года — Женевский автосалон. Шоу проходит каждый год и в 2017 году состоялось уже в 87-й раз.